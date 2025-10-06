L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Inflazione ancora instabile: come si muoverà la BCE?

(Teleborsa) -è un indicatore chiave per la BCE, che sulla base dell'andamento dei prezzi, prende le sue. In vista dei prossimi appuntamenti di fine ottobre,dell'economistafa il punto sull'andamento dell'inflazione in Europa e in USA, confermando una posizione contrapposta delle banche centrali europea e statunitense.A settembre, dati provvisori su base annua,rispetto un +2% del mese di agosto. Entrando più nel dettaglio, questo dato è stato influenzato da andamenti diversificati delle varie economie. Infatti l'inflazione è aumentata in, ma è diminuita indove si è ridotta da un + 1,9% di agosto a un + 1,6% di settembre. Dunque, un'inflazione ancora nervosa e instabile a causa delle volubili politiche doganali di Trump. Da evidenziare a questo proposito la nuova sortita del Presidente, che ha appena annunciato e poi sospeso dazi al 100% sui farmaci, mettendo così fine a 30 anni di esenzioni sui medicinali decisa nel 1994. L'Unione Europea dovrebbe però rimanere comunque esclusa da questo provvedimento.A settembre, i dati provvisori dell'Istat evidenzianoImportante anche il dato sull'inflazione core, anch'esso stabile a un +2,1%. Meno confortante, semmai, il dato sull'inflazione percepita, considerando che a fronte di un carrello della spesa in riduzione, i beni ad alta frequenza di acquisto sono balzati dal +2,3% di agosto a un +2,7% di settembre. Comunque sia, nonostante questo, rimane il fatto che ad oggi in Italia l'inflazione acquisita è dell'1,7%, ben al di sotto del limite europeo del 2%.Laha di fronte oggi uno. Da una parte, le sue previsioni per il 2025 indicano una crescita del PIL nell'Eurozona non certo eclatante, ma in miglioramento +1,2%. Dall'altro, le previsioni mostrano un'inflazione appena superiore al target nel 2025 (+2,1%), ma che dovrebbe scendere stabilmente al di sotto del limite del 2% nei successivi anni. In questo scenario, che in assenza di shock esterni non necessita di stimoli di emergenza, la. "Sono come una civetta che guarda a 360° per prendere le decisioni migliori", dice la Signora. Ne consegue che appare ipotizzabile che la BCE lasci inalterati i tassi per tutto il 2025, rinviando al 2026 la ripresa di un trend discendente.Da evidenziare che non gode affatto della stessa tranquillità la, che si trova oggi al centro di un sistema di. Da una parte Trump, che vuole imporre un abbassamento politico dei tassi, e un mercato del lavoro che mostra segni di stallo. Dall'altra un'inflazione in crescita, che ha raggiunto ad agosto le soglie del 3%. Si tratta del solito bivio del diavolo.