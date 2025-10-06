L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Inflazione ancora instabile: come si muoverà la BCE?

(Teleborsa) - L'inflazione
è un indicatore chiave per la BCE, che sulla base dell'andamento dei prezzi, prende le sue decisioni di politica monetaria
. In vista dei prossimi appuntamenti di fine ottobre, l'ultima Ecopillola
dell'economista Andrea Ferretti
fa il punto sull'andamento dell'inflazione in Europa e in USA, confermando una posizione contrapposta delle banche centrali europea e statunitense. 1 - L'inflazione nell'eurozona.
A settembre, dati provvisori su base annua, l'inflazione nell'Eurozona è salita a un +2,2%
rispetto un +2% del mese di agosto. Entrando più nel dettaglio, questo dato è stato influenzato da andamenti diversificati delle varie economie. Infatti l'inflazione è aumentata in Francia e Spagna
, ma è diminuita in Germania,
dove si è ridotta da un + 1,9% di agosto a un + 1,6% di settembre. Dunque, un'inflazione ancora nervosa e instabile a causa delle volubili politiche doganali di Trump. Da evidenziare a questo proposito la nuova sortita del Presidente, che ha appena annunciato e poi sospeso dazi al 100% sui farmaci, mettendo così fine a 30 anni di esenzioni sui medicinali decisa nel 1994. L'Unione Europea dovrebbe però rimanere comunque esclusa da questo provvedimento.
2 - L'inflazione in Italia
A settembre, i dati provvisori dell'Istat evidenziano un'inflazione su base annua stabile a un +1,6%.
Importante anche il dato sull'inflazione core, anch'esso stabile a un +2,1%. Meno confortante, semmai, il dato sull'inflazione percepita, considerando che a fronte di un carrello della spesa in riduzione, i beni ad alta frequenza di acquisto sono balzati dal +2,3% di agosto a un +2,7% di settembre. Comunque sia, nonostante questo divario tra inflazione generale e inflazione percepita
, rimane il fatto che ad oggi in Italia l'inflazione acquisita è dell'1,7%, ben al di sotto del limite europeo del 2%.3 - Cosa farà ora la BCE?
La BCE
ha di fronte oggi uno scenario moderatamente tranquillo
. Da una parte, le sue previsioni per il 2025 indicano una crescita del PIL nell'Eurozona non certo eclatante, ma in miglioramento +1,2%. Dall'altro, le previsioni mostrano un'inflazione appena superiore al target nel 2025 (+2,1%), ma che dovrebbe scendere stabilmente al di sotto del limite del 2% nei successivi anni. In questo scenario, che in assenza di shock esterni non necessita di stimoli di emergenza, la BCE può permettersi il lusso di osservare l'evoluzione della situazione
. "Sono come una civetta che guarda a 360° per prendere le decisioni migliori"
, dice la Signora Lagarde
. Ne consegue che appare ipotizzabile che la BCE lasci inalterati i tassi per tutto il 2025, rinviando al 2026 la ripresa di un trend discendente.
Da evidenziare che non gode affatto della stessa tranquillità la Fed
, che si trova oggi al centro di un sistema di forze contrapposte
. Da una parte Trump, che vuole imporre un abbassamento politico dei tassi, e un mercato del lavoro che mostra segni di stallo. Dall'altra un'inflazione in crescita, che ha raggiunto ad agosto le soglie del 3%. Si tratta del solito bivio del diavolo.