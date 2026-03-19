BCE attesa ferma sui tassi e focus su inflazione

(Teleborsa) - Dopo il nulla di fatto di ieri della Federal Reserve
e della Bank of Japan
nella notte, in molti si attendono che anche la Banca centrale europea
oggi non si muoverà sui tassi
e avvertirà di un'inflazione
da monitorare e della forte incertezza
dell'attuale contesto geopolitico.
Il tasso sui depositi dovrebbe rimanere al 2%, livello al quale si trova dallo scorso giugno, secondo un sondaggio unanime di Bloomberg.
I combattimenti in Medio Oriente
stanno alimentando i timori di una nuova impennata dell'inflazione
dopo il picco dei prezzi del 2022: una prospettiva che è in cima all'agenda delle principali banche centrali mondiali, riunite questa settimana.
Le incerte implicazioni delle tensioni internazionali sul quadro economico e sull'evoluzione dell'inflazione sono state sottolineate da Fed
e BoJ
, fresche di riunione. E si prevede che saranno ribadite anche nella riunione della Bce di oggi e dalla sua presidente Christine Lagarde
nella conferenza stampa che seguirà alle 14:45. Lagarde probabilmente richiamerà l'approccio data-driver
e che al momento i dati non sono sufficienti per parlare di un rialzo dell'inflazione nel breve termine.
Pur essendo dato ormai per certo un rialzo dell'inflazione, di fatto però non ci sono ancora dati sull'impatto che il prezzo del petrolio
sta avendo sull'economia in termini di prezzi. Bisognerà quindi attendere il prossimo dato sull'inflazione che potrà dire quanto é impattante il recente aumento del greggio.
Sul fronte dei tassi
, mentre la maggior parte degli economisti prevede che i costi di finanziamento rimarranno al livello del 2% fino alla fine dell'anno, gli operatori di mercato scommettono su almeno un rialzo
.
I funzionari sottolineano l'importanza di mantenere la calma sulla guerra
, sostenendo che è troppo presto per trarre conclusioni sui tassi. Ciò non ha impedito ad alcuni di speculare sulla necessità – e sulla tempistica – di potenziali rialzi. Madis Muller
, economista estone, ha affermato che la probabilità di un aumento dei tassi è aumentata, mentre Peter Kazimir
, economista slovacco, ha dichiarato a Bloomberg che "una reazione della BCE è potenzialmente più vicina di quanto molti pensino".
Gli operatori di mercato prevedono uno o due aumenti
di un quarto di punto quest'anno. Tuttavia, solo il 7% degli analisti intervistati tra il 6 e l'11 marzo si aspettava un aumento a dicembre.
"Ha molto più senso segnalare vigilanza
, persino un atteggiamento restrittivo
in questa fase, e sperare che non sia necessario intervenire", ha dichiarato mercoledì a Bloomberg Television Isabelle Mateos y Lago
, capo economista di BNP Paribas.