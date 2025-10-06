Maghen Capital annuncia acquisto intero immobile in via Colletta a Milano

(Teleborsa) -, gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, annuncia, nell’area Porta Romana/Corso Lodi, una delle zone più dinamiche e ricercate diL’immobile si sviluppa sue comprende circa, in gran parte, per una superficie complessiva di circa. L’operazione prevede un intervento di– scale, ascensori e facciate – volto a migliorare e a efficientare lo stabile. Il progetto di valorizzazione prevede la successiva: inizialmente quelli liberi e, progressivamente, le unità che verranno rilasciate nel tempo."Con questa acquisizione rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Milano, in una zona che continua a registrare una forte domanda abitativa", commenta, Amministratore Delegato di Maghen Capital, spiegando "l’operazione riflette la nostra filosofia di investimento: acquistare immobili con elevato potenziale, riqualificarli attraverso interventi mirati e generare valore sia per i residenti sia per gli investitori. È un approccio che ci ha consentito di ottenere risultati significativi e che continuerà a guidare la crescita del gruppo".