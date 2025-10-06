Maghen Capital annuncia acquisto intero immobile in via Colletta a Milano

(Teleborsa) - Maghen Capital
, gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, annuncia l'acquisito un immobile cielo-terra in via Colletta
, nell’area Porta Romana/Corso Lodi, una delle zone più dinamiche e ricercate di Milano.
L’immobile si sviluppa su quattro corpi scala
e comprende circa 60 unità abitative
, in gran parte già locate
, per una superficie complessiva di circa 4.500 mq ad uso residenziale
. L’operazione prevede un intervento di riqualificazione delle parti comuni
– scale, ascensori e facciate – volto a migliorare e a efficientare lo stabile. Il progetto di valorizzazione prevede la successiva vendita frazionata degli appartamenti
: inizialmente quelli liberi e, progressivamente, le unità che verranno rilasciate nel tempo.
"Con questa acquisizione rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Milano, in una zona che continua a registrare una forte domanda abitativa", commenta Michael Meghnagi
, Amministratore Delegato di Maghen Capital, spiegando "l’operazione riflette la nostra filosofia di investimento: acquistare immobili con elevato potenziale, riqualificarli attraverso interventi mirati e generare valore sia per i residenti sia per gli investitori. È un approccio che ci ha consentito di ottenere risultati significativi e che continuerà a guidare la crescita del gruppo".