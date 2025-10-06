Milano 14:53
43.216 -0,10%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 14:53
9.505 +0,14%
Francoforte 14:53
24.425 +0,19%

Mobilità sostenibile, Giana (Aspi): “Oggi 90% mobilità privata e 85% logistica viaggiano su strada”

"Come Autostrade per l'Italia continuiamo a investire per una rete autostradale sempre più moderna ed efficiente"

Economia, Trasporti
Mobilità sostenibile, Giana (Aspi): “Oggi 90% mobilità privata e 85% logistica viaggiano su strada”
(Teleborsa) - La mobilità su strada resta e resterà la colonna portante del sistema dei trasporti in Italia: oggi il 90% della mobilità privata e circa l’85% della logistica viaggiano su strada”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e vicepresidente di Assolombarda con delega alle infrastrutture, Arrigo Giana, intervenendo oggi alla presentazione del report dell’Osservatorio Sunrise sulla mobilità sostenibile.

“Come Autostrade per l'Italia continuiamo a investire per una rete autostradale sempre più moderna ed efficiente. Per questo è importante monitorare con attenzione l’evoluzione dei processi di decarbonizzazione del trasporto su gomma – ha aggiunto – e comprendere come intercettare e applicare le migliori pratiche per rendere più sostenibile un comparto che rimarrà largamente preponderante anche nei prossimi anni”.

Giana ha sottolineato “la necessità di leggere e interpretare correttamente i dati per orientare le scelte future” e ha espresso soddisfazione per il fatto che “la presentazione del rapporto avvenga proprio in Assolombarda, luogo di confronto tra imprese, istituzioni e territorio sul tema della mobilità sostenibile”.
Condividi
```