Mobilità sostenibile, Giana (Aspi): “Oggi 90% mobilità privata e 85% logistica viaggiano su strada”

(Teleborsa) - La mobilità su strada resta e resterà la colonna portante del sistema dei trasporti in Italia:
oggi il 90% della mobilità privata e circa l’85% della logistica viaggiano su strada”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e vicepresidente di Assolombarda c
on delega alle infrastrutture, Arrigo Giana,
intervenendo oggi alla presentazione del report dell’Osservatorio Sunrise sulla mobilità sostenibile.“Come Autostrade per l'Italia continuiamo a investire p
er una rete autostradale sempre più moderna ed efficiente. Per questo è importante monitorare con attenzione l’evoluzione dei processi di decarbonizzazione del trasporto su gomma – ha aggiunto – e comprendere come intercettare e applicare le migliori pratiche per rendere più sostenibile un comparto che rimarrà largamente preponderante anche nei prossimi anni”.
Giana ha sottolineato “la necessità di leggere e interpretare correttamente i dati per orientare le scelte future” e
ha espresso soddisfazione per il fatto che “la presentazione del rapporto avvenga proprio in Assolombarda, luogo di confronto tra imprese, istituzioni e territorio sul tema della mobilità sostenibile”.