OLT, il 29 ottobre le prime aste per capacità del servizio Small Scale LNG

(Teleborsa) - OLT Offshore LNG Toscana
, società controllata da Snam
e Igneo Infrastructure Partners, ha annunciato che le prime aste
per l'assegnazione della capacità del servizio Small Scale LNG si terranno il 29 ottobre
2025. Sarà messo a disposizione degli operatori un prodotto composto da 12 slot small scale da 7.500 metri cubi liquidi, che saranno distribuiti mensilmente da novembre 2025 a novembre 2026.
Operativamente, il servizio di SSLNG prevede la possibilità di caricare GNL dal Terminale su navi metaniere di piccole dimensioni
che potranno rifornire, direttamente in mare, unità navali alimentate a gas naturale liquefatto, oppure scaricare il combustibile nei depositi costieri dei principali porti del Mediterraneo.
Inoltre, le caratteristiche dell'impianto consentiranno anche di ricevere GNL da piccole metaniere per essere poi rigassificato e immesso in rete (slot di discarica complementare). Tali slot saranno offerti in successive aste, una volta verificata la capacità di rigassificazione disponibile, su base infrannuale
.
"Con la pubblicazione della capacità small scale e l'avvio delle prime aste dedicate, OLT compie un ulteriore passo nel percorso di crescita e diversificazione dei servizi offerti - ha dichiarato Giovanni Giorgi, AD di OLT
- Questa iniziativa - ha aggiunto Giorgi - rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese a vantaggio dello sviluppo della filiera del GNL in Italia che potrà favorire l'uso di combustibili a minor impatto ambientale, fornendo un contributo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e terrestre".