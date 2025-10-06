OLT, il 29 ottobre le prime aste per capacità del servizio Small Scale LNG

Snam

(Teleborsa) -, società controllata dae Igneo Infrastructure Partners, ha annunciato che leper l'assegnazione della capacità del servizio Small Scale LNG si terranno il2025. Sarà messo a disposizione degli operatori un prodotto composto da 12 slot small scale da 7.500 metri cubi liquidi, che saranno distribuiti mensilmente da novembre 2025 a novembre 2026.Operativamente, il servizio di SSLNG prevede la possibilità di caricare GNL dal Terminale suche potranno rifornire, direttamente in mare, unità navali alimentate a gas naturale liquefatto, oppure scaricare il combustibile nei depositi costieri dei principali porti del Mediterraneo.Inoltre, le caratteristiche dell'impianto consentiranno anche di ricevere GNL da piccole metaniere per essere poi rigassificato e immesso in rete (slot di discarica complementare). Tali slot saranno offerti in successive aste, una volta verificata la capacità di rigassificazione disponibile, su"Con la pubblicazione della capacità small scale e l'avvio delle prime aste dedicate, OLT compie un ulteriore passo nel percorso di crescita e diversificazione dei servizi offerti - ha dichiarato- Questa iniziativa - ha aggiunto Giorgi - rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese a vantaggio dello sviluppo della filiera del GNL in Italia che potrà favorire l'uso di combustibili a minor impatto ambientale, fornendo un contributo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e terrestre".