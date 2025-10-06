Orsted, collocate tutte le azioni dell'AuCap. CEO: molto soddisfatto del forte sostegno

Orsted

(Teleborsa) -, colosso danese delle energie rinnovabili, ha reso noto che l'e un prezzo di sottoscrizione di 66,60 DKK per nuova azione.Un totale di 894.298.680 nuove azioni (equivalenti a circa il) sono state sottoscritte dagli azionisti esistenti tramite l'esercizio dei diritti di opzione loro assegnati o da altri investitori tramite l'esercizio dei diritti di opzione acquisiti, di cui 451.522.164 nuove azioni (equivalenti a circa il 50,1%) sono state sottoscritte dallo Stato danese in conformità al suo impegno.La, si legge in una nota, e ha superato il numero di nuove azioni non sottoscritte tramite l'esercizio dei diritti di opzione. Su questa base e per venire incontro all'ampia e diversificata base azionaria, il board ha deliberato di allocare le azioni rimanenti come segue: tutti gli ordini per le azioni rimanenti fino a 22.446 nuove azioni riceveranno l'assegnazione completa. Gli ordini per le azioni rimanenti superiori a 22.446 nuove azioni riceveranno un'assegnazione di 22.446 nuove azioni. A seguito della domanda di azioni rimanenti, il consorzio bancario non sottoscriverà nuove azioni in base al proprio impegno di sottoscrizione."Sonoche abbiamo ricevuto per la nostra emissione di diritti da parte di piccoli e grandi investitori danesi e stranieri, incluso il nostro azionista di maggioranza, lo Stato danese - ha detto il- L'emissione di diritti rafforza la base finanziaria di Orsted, consentendoci di concentrarci sulla realizzazione dei nostri sei parchi eolici offshore in costruzione, di continuare a gestire l'incertezza normativa negli Stati Uniti e di consolidare la nostra posizione di leader di mercato nell'eolico offshore".per attuare la nostra strategia e raggiungere risultati trimestre dopo trimestre - ha aggiunto - Sarà un percorso lungo e impegnativo e nei prossimi anni ci aspetta molto lavoro per garantire il progresso dei nostri progetti in costruzione, migliorare la nostra competitività e concentrare l'attività sull'eolico offshore, soprattutto in Europa".