Fnac Darty, il board raccomanda all'unanimità di aderire all'OPA di EP Group

Fnac Darty

(Teleborsa) - Il board di, colosso francese della grande distribuzione che controlla anche l'italiana Unieuro, ha emesso un( società controllata da Daniel Keetinsky), ritenendola nell'interesse della società, dei suoi azionisti e dipendenti. Il board raccomanda pertanto agli azionisti di Fnac Darty e ai possessori di bond OCEANE di aderire all'offerta.Il board ha osservato che l'attuazione del progetto offrirebbe agli azionisti che scegliessero di offrire le proprie azioni un'2025, che rappresenta un premio del 19% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni prima dell'annuncio dell'offerta e premi del 24% e del 26% rispetto alla media ponderata per il volume dei prezzi delle azioni rispettivamente nei periodi di 1 e 3 mesi; e offrirebbe ai possessori di OCEANE un prezzo di 81,12 euro per OCEANE.Inoltre, ha osservato che il mantenimento della quotazione, anche qualora fossero soddisfatte le condizioni per uno squeeze-out, consentirebbe agli azionisti di rimanere associati al potenziale futuro di Fnac Darty. Gli azionisti che scegliessero di mantenere tutte o parte delle proprie azioni rimarrebbero esposti ai rischi della società, tra cui ladelle azioni in base al numero di azioni offerte all'offerta, nonché alle fluttuazioni del prezzo di mercato."Nel corso degli anni,con EP Group, azionista di maggioranza del Gruppo dal 2023 attraverso la sua affiliata VESA Equity Investment, che ci ha permesso in particolare di realizzare l'acquisizione trasformativa di Unieuro - ha detto il- Il parere motivato del Consiglio di Amministrazione conferma la validità di questo progetto, in particolare per la Società e i suoi dipendenti, e riflette il rinnovato sostegno a Beyond Everyday e alla nostra strategia di lungo termine".