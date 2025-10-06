Perde BNP Paribas sul mercato di Parigi

(Teleborsa) - Ribasso per la banca francese
, che passa di mano in perdita del 4,28%.
Lo scenario su base settimanale di BNP Paribas
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Istituto d'oltralpe
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 76,31 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 78,84, mentre il primo supporto è stimato a 73,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)