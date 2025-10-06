Piano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico

(Teleborsa) - È stato pubblicato oggi unper la sottoscrizione di convenzioni non onerose finalizzate alla, tramite una piattaforma tecnologica dedicata. L’iniziativa l'offerta di beni e servizi a prezzi scontati nei seguenti settori:, vacanze ee articoli sportivi, servizi per le famiglie,ed elettronica. Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interessedi ciascun anno.delle agevolazioni sono, nonché i dipendenti del Ministero."Aggiungiamo un nuovo tassello alche stiamo costruendo per dare, afferma il Ministro dell'Istruzione e del Merito, aggiungendo "offrire agevolazioni concrete, in ambiti che incidono direttamente sulla vita quotidiana e familiare, significa contribuire a valorizzare in modo tangibile la professionalità di quanti partecipano alla formazione e alla crescita dei nostri ragazzi".Il provvedimentodal Ministero a favore del personale scolastico, come le, a cui si è aggiunta, con i recenti provvedimenti di legge,, con una copertura complessiva diper il quadriennio 2026-2029 a favore di 1,2 milioni di dipendenti del settore.