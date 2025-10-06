Milano 12:28
Piano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico

Valditara: "Costruiamo un sistema di tutele sempre più ampio"

Economia, Welfare
Piano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico
(Teleborsa) - È stato pubblicato oggi un avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni non onerose finalizzate alla vendita al personale scolastico di beni e servizi a condizioni agevolate, tramite una piattaforma tecnologica dedicata. L’iniziativa l'offerta di beni e servizi a prezzi scontati nei seguenti settori: alimentare e ristorazione, cultura e intrattenimento, vacanze e viaggi, centri estivi, abbigliamento e articoli sportivi, servizi per le famiglie, sport e palestre, tecnologia ed elettronica. Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il 15 ottobre di ciascun anno.

I beneficiari delle agevolazioni sono docenti, dirigenti scolastici, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché i dipendenti del Ministero.

"Aggiungiamo un nuovo tassello al sistema di welfare che stiamo costruendo per dare tutele sempre più ampie a chi lavora nella scuola e per la scuola", afferma il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, aggiungendo "offrire agevolazioni concrete, in ambiti che incidono direttamente sulla vita quotidiana e familiare, significa contribuire a valorizzare in modo tangibile la professionalità di quanti partecipano alla formazione e alla crescita dei nostri ragazzi".

Il provvedimento fa seguito alle misure già attivate dal Ministero a favore del personale scolastico, come le agevolazioni nei settori dei trasporti, dell’agroalimentare e dei servizi bancari, a cui si è aggiunta, con i recenti provvedimenti di legge, l’assicurazione integrativa sanitaria, con una copertura complessiva di 320 milioni di euro per il quadriennio 2026-2029 a favore di 1,2 milioni di dipendenti del settore.
