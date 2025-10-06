Piano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico

(Teleborsa) - È stato pubblicato oggi un avviso pubblico
per la sottoscrizione di convenzioni non onerose finalizzate alla vendita al personale scolastico di beni e servizi a condizioni agevolate
, tramite una piattaforma tecnologica dedicata. L’iniziativa l'offerta di beni e servizi a prezzi scontati nei seguenti settori: alimentare
e ristorazione, cultura
e intrattenimento
, vacanze e viaggi, centri estivi
, abbigliamento
e articoli sportivi, servizi per le famiglie, sport e palestre, tecnologia
ed elettronica. Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il 15 ottobre
di ciascun anno.I beneficiari
delle agevolazioni sono docenti, dirigenti scolastici, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario
, nonché i dipendenti del Ministero.
"Aggiungiamo un nuovo tassello al sistema di welfare
che stiamo costruendo per dare tutele sempre più ampie a chi lavora nella scuola e per la scuola"
, afferma il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara
, aggiungendo "offrire agevolazioni concrete, in ambiti che incidono direttamente sulla vita quotidiana e familiare, significa contribuire a valorizzare in modo tangibile la professionalità di quanti partecipano alla formazione e alla crescita dei nostri ragazzi".
Il provvedimento fa seguito alle misure già attivate
dal Ministero a favore del personale scolastico, come le agevolazioni nei settori dei trasporti, dell’agroalimentare e dei servizi bancari
, a cui si è aggiunta, con i recenti provvedimenti di legge, l’assicurazione integrativa sanitaria
, con una copertura complessiva di 320 milioni di euro
per il quadriennio 2026-2029 a favore di 1,2 milioni di dipendenti del settore.