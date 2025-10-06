Milano 13:02
43.236 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:02
9.505 +0,14%
Francoforte 13:02
24.408 +0,12%

Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso, con una flessione del 2,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,952 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,702. L'equilibrata forza rialzista della casa di moda italiana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,202.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```