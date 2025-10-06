Milano
13:02
43.236
-0,05%
Nasdaq
3-ott
24.786
-0,43%
Dow Jones
3-ott
46.758
+0,51%
Londra
13:02
9.505
+0,14%
Francoforte
13:02
24.408
+0,12%
Lunedì 6 Ottobre 2025, ore 13.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT
Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT
Migliori e peggiori
,
In breve
06 ottobre 2025 - 12.30
Seduta vivace oggi per il
fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento rialzista per WIIT
Piazza Affari: scambi al rialzo per WIIT
Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per WIIT
Titoli e Indici
Wiit
+1,10%
Altre notizie
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per WIIT
Piazza Affari: risultato positivo per WIIT
Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per OVS
Piazza Affari: positiva la giornata per Pirelli
Piazza Affari: positiva la giornata per D'Amico
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto