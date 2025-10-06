Milano 13:12
43.231 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:12
9.505 +0,14%
Francoforte 13:12
24.428 +0,20%

Piazza Affari: prevalgono le vendite su Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che tratta in perdita del 5,28% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, la big dell'occhialeria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,575 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,497. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,653.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
