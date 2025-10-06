Qualcomm, causa da 480 milioni di sterline nel Regno Unito per presunto abuso di posizione dominante

Apple

(Teleborsa) - Qualcomm è al centro di unada(circa 550 milioni di euro) intentata presso ildi Londra dall’associazione dei consumatori britannica. L'accusa al produttore di chip è di aver gonfiato lepagate daSecondo Which?, circache hanno acquistato iPhone o smartphone Samsung dal 2015 avrebbero pagatoa causa della politica "", che obbligherebbe i produttori a corrispondere diritti di licenza anche quando i chip Qualcomm non vengono utilizzati nei dispositivi. Gli avvocati dell’associazione hanno definito la pratica una sorta di "tassa privata di settore" che garantirebbe profitti elevati al gruppo americano.Qualcomm ha respinto le accuse, sostenendo che la causa distorce la realtà delle sue politiche di licenza sui brevetti essenziali standard e sottolineando che Apple e Samsung dispongono di notevoleIl, della durata di cinque settimane, stabilirà se Qualcomm sia responsabile verso i consumatori; in caso di verdetto favorevole a Which?, seguirà un secondo procedimento per quantificare i danni.Unanegliera stata archiviata nel 2023.