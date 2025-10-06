Milano 14:53
43.216 -0,10%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 14:53
9.505 +0,14%
Francoforte 14:53
24.425 +0,19%

Shawbrook Group annuncia IPO sul London Stock Exchange

Banche, Finanza, IPO
Shawbrook Group annuncia IPO sul London Stock Exchange
(Teleborsa) - Shawbrook Group, piattaforma britannica di digital banking ad alta crescita e alto rendimento, sta valutando un'offerta pubblica iniziale (IPO) sul Main Market del London Stock Exchange.

Dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2025, il gruppo ha incrementato significativamente il proprio portafoglio prestiti, passando da 1,4 miliardi a 17 miliardi di sterline, registrando al contempo una crescita dell'utile sottostante ante imposte con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 30% e un rendimento rettificato mediano del patrimonio netto tangibile del 20%.

Shawbrook vanta una solida esperienza in operazioni di M&A selettive e ad alto valore aggiunto. Il gruppo ha completato 24 operazioni di M&A. Tra queste, l'acquisizione da parte di ThinCats Group, un'azienda leader nel Regno Unito specializzata nel settore FinTech e specializzata nel finanziamento alle PMI, completata il 30 settembre 2025. Shawbrook è ben posizionata per guidare un ulteriore consolidamento sul mercato, grazie alla sua pipeline attiva di potenziali opportunità di M&A e alla sua comprovata capacità di identificare, acquisire e potenziare le piattaforme di prestito.

Il gruppo punta a proseguire il suo percorso di crescita e rendimenti elevati, con l'obiettivo di quasi raddoppiare il portafoglio prestiti a circa 30 miliardi di sterline entro la fine dell'esercizio 2030. Nel medio termine, l'ambizione è di raggiungere una crescita annua dell'utile sottostante prima delle imposte pari a circa 100-150 miliardi di sterline e un rendimento rettificato del patrimonio netto tangibile pari a circa 100-150 miliardi di sterline.

"Siamo entusiasti come non mai - ha detto il CEO Marcelino Castrillo - Abbiamo raggiunto una dimensione reale e i nostri mercati attuali sono ampi e in crescita, supportati da interessanti fattori favorevoli. Vediamo anche una significativa opportunità di ampliare l'offerta di Shawbrook a nuove tipologie di clienti. Lo spirito imprenditoriale che ha guidato la nostra crescita rimane al centro del nostro modo di operare e abbiamo piani ambiziosi per il futuro. Un'IPO segnerebbe una tappa importante nel nostro percorso".

L'offerta comprenderebbe nuove azioni da emettere e azioni esistenti da vendere da parte dell'attuale azionista della società, Marlin Bidco Limited. Subito dopo l'ammissione, la società avrebbe un flottante pari ad almeno il 10% del capitale sociale e prevede di poter essere inclusa negli indici FTSE UK.

La società ha incaricato Ardea Partners come consulente finanziario, Goldman Sachs come Sponsor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Barclays come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Stifel, Deutsche Bank e UBS come Joint Bookrunners.
Condividi
```