Shawbrook Group annuncia IPO sul London Stock Exchange

(Teleborsa) -, piattaforma britannica di digital banking ad alta crescita e alto rendimento, sta valutando un'offerta pubblica inizialeDal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2025, il gruppo ha, passando da 1,4 miliardi a 17 miliardi di sterline, registrando al contempo una crescita dell'utile sottostante ante imposte con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 30% e un rendimento rettificato mediano del patrimonio netto tangibile del 20%.Shawbrook vanta una. Il gruppo ha completato 24 operazioni di M&A. Tra queste, l'acquisizione da parte di ThinCats Group, un'azienda leader nel Regno Unito specializzata nel settore FinTech e specializzata nel finanziamento alle PMI, completata il 30 settembre 2025. Shawbrook è ben posizionata per guidare un ulteriore consolidamento sul mercato, grazie alla sua pipeline attiva di potenziali opportunità di M&A e alla sua comprovata capacità di identificare, acquisire e potenziare le piattaforme di prestito.Il gruppo punta a proseguire il suo percorso di crescita e rendimenti elevati, con l'. Nel medio termine, l'ambizione è di raggiungere una crescita annua dell'utile sottostante prima delle imposte pari a circa 100-150 miliardi di sterline e un rendimento rettificato del patrimonio netto tangibile pari a circa 100-150 miliardi di sterline."Siamo entusiasti come non mai - ha detto il- Abbiamo raggiunto una dimensione reale e i nostri mercati attuali sono ampi e in crescita, supportati da interessanti fattori favorevoli. Vediamo anche una significativa opportunità di ampliare l'offerta di Shawbrook a nuove tipologie di clienti. Lo spirito imprenditoriale che ha guidato la nostra crescita rimane al centro del nostro modo di operare e abbiamo piani ambiziosi per il futuro. Un'IPO segnerebbe una tappa importante nel nostro percorso".L'offerta comprenderebbe nuove azioni da emettere e azioni esistenti da vendere da parte dell'attuale azionista della società, Marlin Bidco Limited. Subito dopo l'ammissione, la società avrebbe un flottante pari ad almeno il 10% del capitale sociale eLa società ha incaricato Ardea Partners come consulente finanziario,comecome Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, ecome Joint Bookrunners.