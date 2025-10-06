WIIT, collocati subito bond per 150 milioni di euro. Verso aumento dell'importo

(Teleborsa) - WIIT
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha comunicato che, grazie ad una domanda significativa da parte del mercato, le obbligazioni da 150 milioni di euro
sono state collocate
sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) per l'intero importo di offerta.
Considerato che le offerte di acquisto sono state gia` collocate per l'intero importo, la societa` prevede di esercitare entro la data odierna l'opzione di aumento per l'incremento dell'importo
di offerta di un ulteriore importo ancora da definirsi.