Milano 17:06
43.142 -0,27%
Nasdaq 17:06
24.963 +0,71%
Dow Jones 17:06
46.686 -0,15%
Londra 17:06
9.479 -0,13%
Francoforte 17:06
24.412 +0,13%

WIIT incrementa offerta bond per massimi 65 milioni di euro

Finanza
WIIT incrementa offerta bond per massimi 65 milioni di euro
(Teleborsa) - WIIT, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha comunicato l'esercizio dell'opzione di aumento per l'incremento dell'importo dell'offerta delle obbligazioni in emissione di un ulteriore importo fino a massimi 65 milioni di euro, dopo il collocamento dell'intero importo di offerta di 150 milioni di euro.

L'offerta delle ooggetto dell'opzione di aumento avra` inizio in data 7 ottobre 2025 alle ore 9:00 (CET) e si concludera` in data 10 ottobre 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica.
Condividi
```