A Wall Street il Dow Jones chiude sui livelli della vigilia

(Teleborsa) -sostenuta dall’ottimismo persistente sull’intelligenza artificiale. Persistono le preoccupazioni per loin corso del governo statunitense. Il presidente Trump ha continuato ad accusare iper lo shutdown, che secondo lui "non sarebbe dovuto accadere". Diversi funzionari della, in particolare il presidente Jerome Powell, interverranno questa settimana.Tra gli indici principali, archivia la sessione sui livelli della vigilia ilche si ferma a 46.695 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 6.740 punti. In denaro il(+0,78%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,04%),(+0,98%) e(+0,88%). Nel listino, i settori(-0,59%) e(-0,48%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,25%),(+2,17%),(+1,59%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+23,71%),(+5,45%),(+3,88%) e(+3,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,06%.Crolla, con una flessione del 4,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,30%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -61,2 Mld $; preced. -78,3 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,79 Mln barili)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti).