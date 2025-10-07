Milano 14:44
43.270 +0,29%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:44
9.502 +0,24%
Francoforte 14:44
24.410 +0,13%

A Wall Street il Dow Jones chiude sui livelli della vigilia

Finanza
A Wall Street il Dow Jones chiude sui livelli della vigilia
(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street sostenuta dall’ottimismo persistente sull’intelligenza artificiale. Persistono le preoccupazioni per lo shutdown in corso del governo statunitense. Il presidente Trump ha continuato ad accusare i Democratici per lo shutdown, che secondo lui "non sarebbe dovuto accadere". Diversi funzionari della Federal Reserve, in particolare il presidente Jerome Powell, interverranno questa settimana.

Tra gli indici principali, archivia la sessione sui livelli della vigilia il Dow Jones che si ferma a 46.695 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.740 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,78%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,5%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,04%), utilities (+0,98%) e telecomunicazioni (+0,88%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio (-0,59%) e sanitario (-0,48%) sono stati tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+2,25%), Microsoft (+2,17%), Boeing (+1,59%) e Cisco Systems (+1,46%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Verizon Communication, che ha archiviato la seduta a -5,11%.

Preda dei venditori Sherwin Williams, con un decremento del 2,80%.

Si concentrano le vendite su 3M, che soffre un calo dell'1,72%.

Vendite su McDonald's, che registra un ribasso dell'1,64%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+23,71%), Tesla Motors (+5,45%), DoorDash (+3,88%) e Palantir Technologies (+3,73%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin, che ha terminato le contrattazioni a -14,06%.

Crolla Starbucks, con una flessione del 4,99%.

Vendite a piene mani su CoStar, che soffre un decremento del 4,30%.

Seduta negativa per Biogen, che mostra una perdita del 3,65%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Martedì 07/10/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -61,2 Mld $; preced. -78,3 Mld $)

Mercoledì 08/10/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,79 Mln barili)

Giovedì 09/10/2025
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)

Venerdì 10/10/2025
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti).
Condividi
```