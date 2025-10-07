A Wall Street il Dow Jones chiude sui livelli della vigilia

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street
sostenuta dall’ottimismo persistente sull’intelligenza artificiale. Persistono le preoccupazioni per lo shutdown
in corso del governo statunitense. Il presidente Trump ha continuato ad accusare i Democratici
per lo shutdown, che secondo lui "non sarebbe dovuto accadere". Diversi funzionari della Federal Reserve
, in particolare il presidente Jerome Powell, interverranno questa settimana.
Tra gli indici principali, archivia la sessione sui livelli della vigilia il Dow Jones
che si ferma a 46.695 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.740 punti. In denaro il Nasdaq 100
(+0,78%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,5%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+1,04%), utilities
(+0,98%) e telecomunicazioni
(+0,88%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio
(-0,59%) e sanitario
(-0,48%) sono stati tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Salesforce
(+2,25%), Microsoft
(+2,17%), Boeing
(+1,59%) e Cisco Systems
(+1,46%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Verizon Communication
, che ha archiviato la seduta a -5,11%.
Preda dei venditori Sherwin Williams
, con un decremento del 2,80%.
Si concentrano le vendite su 3M
, che soffre un calo dell'1,72%.
Vendite su McDonald's
, che registra un ribasso dell'1,64%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices
(+23,71%), Tesla Motors
(+5,45%), DoorDash
(+3,88%) e Palantir Technologies
(+3,73%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin
, che ha terminato le contrattazioni a -14,06%.
Crolla Starbucks
, con una flessione del 4,99%.
Vendite a piene mani su CoStar
, che soffre un decremento del 4,30%.
Seduta negativa per Biogen
, che mostra una perdita del 3,65%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Martedì 07/10/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -61,2 Mld $; preced. -78,3 Mld $) Mercoledì 08/10/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,79 Mln barili) Giovedì 09/10/2025
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%) Venerdì 10/10/2025
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti).