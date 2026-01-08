Apertura fiacca per Wall Street, titoli della difesa sugli scudi su richiesta Trump a budget militare record

(Teleborsa) - Apertura in frazionale ribasso per Wall Street
, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,25%, mentre, incolore l'S&P-500
, che viaggia a 6.914 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità anche il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,52%, e l'S&P 100
(-0,20%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+1,08%) e beni industriali
(+0,79%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-0,80%) e materiali
(-0,52%).
Intanto, sul fronte macro, in attesa domani dei dati chiave sulla disoccupazione, gli investitori analizzano i dati sulle richieste di sussidio alla disoccupazione che sono salite meno delle attese. Nella settimana al 3 gennaio i "claims" sono risultati pari a 208 mila unità, in aumento di 8.000 unità rispetto alle 200 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 199mila), ma inferiori alle 213 mila unità attese.
Il presidente Donald Trump
ha annunciato l'intenzione di chiedere al Congresso un budget militare record da 1.500 miliardi di dollari per il 2027
, 500 miliardi in piu' rispetto all'attuale livello di spesa. In un post su Truth Social, Trump ha definito la cifra necessaria per costruire la "Dream Military", capace di mantenere gli Stati Uniti "sicuri a prescindere dal nemico". L'annuncio ha fatto scattare i titoli della difesa statunitensi già nel pre-market.