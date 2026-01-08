Apertura fiacca per Wall Street, titoli della difesa sugli scudi su richiesta Trump a budget militare record

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,25%, mentre, incolore l', che viaggia a 6.914 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità anche il, che mostra un calo dello 0,52%, e l'(-0,20%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,08%) e(+0,79%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,80%) e(-0,52%).Intanto, sul fronte macro, in attesa domani dei dati chiave sulla disoccupazione, gli investitori analizzano i dati sulle richieste di sussidio alla disoccupazione che sono salite meno delle attese. Nella settimana al 3 gennaio i "claims" sono risultati pari a 208 mila unità, in aumento di 8.000 unità rispetto alle 200 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 199mila), ma inferiori alle 213 mila unità attese.Il presidenteha annunciato l'intenzione di, 500 miliardi in piu' rispetto all'attuale livello di spesa. In un post su Truth Social, Trump ha definito la cifra necessaria per costruire la "Dream Military", capace di mantenere gli Stati Uniti "sicuri a prescindere dal nemico". L'annuncio ha fatto scattare i titoli della difesa statunitensi già nel pre-market.