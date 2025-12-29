Apertura in lieve calo a Wall Street, volumi molto bassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.902 punti.Poco sotto la parità il(-0,58%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,49%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,65%) e(+0,50%). Nel listino, i settori(-1,20%),(-0,77%) e(-0,77%) sono tra i più venduti.lldegli scambi resta basso dopo il Natale e con l'avvicinarsi del Capodanno che determinerà unaper le contrattazioni.Wall Street riparte comunque dal record dell'indiceche ha raggiunto un massimo storico venerdì, estendendo i guadagni trainati in gran parte da un rimbalzo delleTra i(+1,19%),(+0,97%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Tra i(+2,18%),(+1,63%),(+1,51%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.