Milano 17:18
44.504 -0,23%
Nasdaq 17:18
25.481 -0,64%
Dow Jones 17:18
48.461 -0,51%
Londra 17:18
9.880 +0,09%
Francoforte 17:19
24.369 +0,12%

Apertura in lieve calo a Wall Street, volumi molto bassi

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.902 punti.

Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,58%); sulla stessa linea, sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,49%.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+0,65%) e utilities (+0,50%). Nel listino, i settori materiali (-1,20%), beni di consumo secondari (-0,77%) e informatica (-0,77%) sono tra i più venduti.

ll volume degli scambi resta basso dopo il Natale e con l'avvicinarsi del Capodanno che determinerà una settimana corta per le contrattazioni.

Wall Street riparte comunque dal record dell'indice S&P 500 che ha raggiunto un massimo storico venerdì, estendendo i guadagni trainati in gran parte da un rimbalzo delle azioni tecnologiche.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nike (+1,19%), Salesforce (+0,97%) e Johnson & Johnson (+0,58%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia, che continua la seduta con -1,84%.

Pensosa Goldman Sachs, con un calo frazionale dell'1,03%.

Tentenna Caterpillar, con un modesto ribasso dello 0,77%.

Giornata fiacca per American Express, che segna un calo dello 0,74%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Verisk Analytics (+2,18%), Starbucks (+1,63%), MicroStrategy Incorporated (+1,51%) e Diamondback Energy (+1,16%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su AppLovin, che ottiene -3,55%.

Si concentrano le vendite su Tesla Motors, che soffre un calo dell'1,93%.

Vendite su Nvidia, che registra un ribasso dell'1,84%.

Seduta negativa per Palantir Technologies, che mostra una perdita dell'1,69%.
