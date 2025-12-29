Apertura in lieve calo a Wall Street, volumi molto bassi

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.902 punti.
Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,58%); sulla stessa linea, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,49%.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia
(+0,65%) e utilities
(+0,50%). Nel listino, i settori materiali
(-1,20%), beni di consumo secondari
(-0,77%) e informatica
(-0,77%) sono tra i più venduti.
ll volume
degli scambi resta basso dopo il Natale e con l'avvicinarsi del Capodanno che determinerà una settimana corta
per le contrattazioni.
Wall Street riparte comunque dal record dell'indice S&P 500
che ha raggiunto un massimo storico venerdì, estendendo i guadagni trainati in gran parte da un rimbalzo delle azioni tecnologiche
.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nike
(+1,19%), Salesforce
(+0,97%) e Johnson & Johnson
(+0,58%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -1,84%.
Pensosa Goldman Sachs
, con un calo frazionale dell'1,03%.
Tentenna Caterpillar
, con un modesto ribasso dello 0,77%.
Giornata fiacca per American Express
, che segna un calo dello 0,74%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Verisk Analytics
(+2,18%), Starbucks
(+1,63%), MicroStrategy Incorporated
(+1,51%) e Diamondback Energy
(+1,16%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su AppLovin
, che ottiene -3,55%.
Si concentrano le vendite su Tesla Motors
, che soffre un calo dell'1,93%.
Vendite su Nvidia
, che registra un ribasso dell'1,84%.
Seduta negativa per Palantir Technologies
, che mostra una perdita dell'1,69%.