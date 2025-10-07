Milano 14:44
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Andamento annoiato per il cambio Euro / CHF, che chiude la sessione in ribasso dello 0,31%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,93. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9336 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9288.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
