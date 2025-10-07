Milano 6-ott
Appuntamenti macroeconomici del 7 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 07/10/2025
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,7%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 107,1 punti; preced. 105,9 punti)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 1,3%; preced. -2,9%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -5,2 Mld Euro; preced. -5,6 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -2,5 Mld Euro)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -61,2 Mld $; preced. -78,3 Mld $)


