ASTM annuncia potenziale nuova emissione di un prestito obbligazionario

(Teleborsa) - ASTM, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, ha annunciato l’intenzione di procedere con una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured destinata esclusivamente a investitori qualificati, denominata in euro a valere sul proprio Programma Euro-Medium Term Note (EMTN).

In relazione all’eventuale emissione ASTM ha nominato in qualità di Joint Bookrunner Banca Akros, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Société Générale, UBS e UniCredit.
