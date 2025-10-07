ASTM annuncia potenziale nuova emissione di un prestito obbligazionario

(Teleborsa) - ASTM
, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio
, ha annunciato l’intenzione di procedere con una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured
destinata esclusivamente a investitori qualificati
, denominata in euro a valere sul proprio Programma Euro-Medium Term Note
(EMTN).
In relazione all’eventuale emissione ASTM ha nominato in qualità di Joint Bookrunner
Banca Akros, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Société Générale, UBS e UniCredit.