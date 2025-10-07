ASTM annuncia potenziale nuova emissione di un prestito obbligazionario

(Teleborsa) -, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia, ha annunciato l’intenzione di procedere con una nuovadestinata esclusivamente a, denominata in euro a valere sul proprio(EMTN).In relazione all’eventuale emissione ASTM ha nominato in qualità diBanca Akros, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Société Générale, UBS e UniCredit.