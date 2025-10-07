ASTM colloca prestito obbligazionario da 500 milioni di euro. Oltre 3x di oversubscription

(Teleborsa) - ASTM
, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, ha collocato un nuovo prestito obbligazionario
non convertibile senior unsecured da 500 milioni di euro
con scadenza a 6 anni (long). L'operazione si inserisce nella strategia del Gruppo volta a una ottimizzazione continua della gestione e delle scadenze del debito, rafforzando ulteriormente la struttura e la flessibilità finanziaria.
L'emissione ha registrato una domanda pari a oltre 3 volte l'offerta
, a testimonianza del forte interesse del mercato e della solidità creditizia del Gruppo ASTM. Circa il 70% delle sottoscrizioni proviene da investitori istituzionali esteri.
L'elevato numero di ordini ha permesso di fissare lo spread finale a 100 punti base - corrispondente a un New Issue Premium lievemente negativo - sopra il mid swap di riferimento, significativamente inferiore all'indicazione iniziale di 130-135 punti base. Le obbligazioni, con taglio minimo unitario di 100.000 euro e scadenza al 16 febbraio 2032, corrisponderanno una cedola fissa annua lorda pari al 3,375%
e sono state collocate esclusivamente presso investitori qualificati, a un prezzo di emissione pari a 99,331%.
Il nuovo bond, che è atteso sia ammesso alle negoziazioni presso Euronext Dublin
, sarà emesso nell'ambito del programma Euro Medium Term Note di ASTM.
Il collocamento è stato curato in qualità di Joint Bookrunner
da: Banca Akros, BNP Paribas
, Caixabank
, Crédit Agricole
, Intesa Sanpaolo
, JPMorgan
, Mediobanca
, Morgan Stanley
, Santander
, Société Générale
, UBS
e UniCredit
.