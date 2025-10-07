ASTM colloca prestito obbligazionario da 500 milioni di euro. Oltre 3x di oversubscription

BNP Paribas

Caixabank

Crédit Agricole

Intesa Sanpaolo

JPMorgan

Mediobanca

Morgan Stanley

Santander

Société Générale

UBS

UniCredit

(Teleborsa) -, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, hanon convertibile senior unsecured dacon scadenza a 6 anni (long). L'operazione si inserisce nella strategia del Gruppo volta a una ottimizzazione continua della gestione e delle scadenze del debito, rafforzando ulteriormente la struttura e la flessibilità finanziaria.L'emissione ha registrato una, a testimonianza del forte interesse del mercato e della solidità creditizia del Gruppo ASTM. Circa il 70% delle sottoscrizioni proviene da investitori istituzionali esteri.L'elevato numero di ordini ha permesso di fissare lo spread finale a 100 punti base - corrispondente a un New Issue Premium lievemente negativo - sopra il mid swap di riferimento, significativamente inferiore all'indicazione iniziale di 130-135 punti base. Le obbligazioni, con taglio minimo unitario di 100.000 euro e scadenza al 16 febbraio 2032, corrisponderanno unae sono state collocate esclusivamente presso investitori qualificati, a un prezzo di emissione pari a 99,331%.Il nuovo bond, che è atteso sia ammesso alle negoziazioni presso, sarà emesso nell'ambito del programma Euro Medium Term Note di ASTM.Il collocamento è stato curato in qualità dida: Banca Akros,