Banca Mediolanum, a settembre raccolta netta a 440 milioni, nei primi 9 mesi 8,15 miliardi

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -chiude il mese dicon risultati commerciali solidi, confermando la crescita costante dei primi nove mesi dell’anno. Lasi è attestata anel mese, portando il dato da inizio anno aParticolarmente positiva la componente delche ha registratoa settembre e 6,58 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025, a testimonianza della fiducia dei clienti verso le soluzioni di investimento del gruppo.Nel periodo, i nuovi finanziamenti erogati ammontano a(2,79 miliardi da inizio anno), mentre i premi dellesi attestano a 21 milioni nel mese e 175 milioni da gennaio."Settembre si conferma un mese positivo per la qualità della raccolta: i volumi complessivi, pur risentendo della fisiologica stagionalità, restano solidi e fortemente orientati verso il risparmio gestito. In particolare, fondi e gestioni totalizzano nel mese 542 milioni di euro, a riprova della forza del modello Mediolanum capace di generare raccolta di qualità anche in mesi tradizionalmente meno dinamici - ha commentato, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. Significativo è il dato progressivo del gestito, che sfiora i 6,6 miliardi di euro, in crescita del 21% rispetto allo scorso anno. I nostri clienti continuano a privilegiare soluzioni di investimento graduali per il medio-lungo periodo, a conferma dell’efficacia della consulenza offerta dai nostri Family Banker. Molto incoraggianti anche i dati del credito, con erogazioni in aumento trainate in particolare dal segmento dei mutui, ormai tornato su un trend stabile. Inoltre, i premi protezione continuano a testimoniare un interesse sempre più ampio di soluzioni assicurative a tutela delle famiglie".Conclude Doris: "Siamo proiettati con slancio verso l’ultima parte dell’anno, forti di una raccolta gestita che si mantiene su livelli record e di una domanda in costante crescita per i nostri servizi".