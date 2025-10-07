DPFP, Istat: "Incertezza su prospettive economia. Fondamentale il Pnrr"

(Teleborsa) - "Per il prossimo biennio, le prospettive dell'economia italiana descritte nel DPFP si confronteranno con un quadro di persistente incertezza sui mercati internazionali e saranno legate in modo più stringente all'evoluzione positiva della domanda interna, nella componente dei consumi privati e in quella degli investimenti". È quanto ha affermato il, nel corso di un'audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulLa crescita degli investimenti, ha aggiunto, "dovrà avvenire sia nel settore privato, anche per cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e sostenere la produttività, sia nel settore pubblico, considerando l'approssimarsi del termine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui impegno nell'attuazione del programma di investimenti e riforme resta fondamentale".Il quadro prospettato nel Documento programmatico di finanza pubblica prevede unache ammonterebbe a circa 16 miliardi di euro nel 2026 e sarebbe(in disavanzo per circa 1 miliardo), con circa il 60 per cento delle risorse provenienti da interventi sulla spesa e il resto da misure dal lato delle entrate, ma senza di fatto incidere sul Pil. "Negli anni successivi – ha evidenziato– il governo programma di utilizzare le risorse disponibili conciliando la traiettoria della spesa netta con gli obiettivi previsti. Nell'ultimo biennio la manovra avrebbe un effetto espansivo sul Pil di un decimo di punto in entrambi gli anni"., confermando quanto diffuso lo scorso agosto ma considerando i tre giorni lavorativi in meno del 2025 secondo l'Istat "non è sufficiente un andamento flat negli ultimi due trimestri" per centrare l'obiettivo.Il– rileva l'Istat – è cominciato e sta proseguendo. "C'è una inversione di tendenza che però – ha concluso– non ha consentito un recupero completo. Permane un gap del 9% in termini di salari reali rispetto al livello delle retribuzioni reali di gennaio 2021".