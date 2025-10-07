Enel, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo promosso da Goldman Sachs

Enel

(Teleborsa) - Le azionisono valutate positivamente dache aumenta ile lo porta a quotaper azione (rispetto ai 9,55 precedenti) con unrispetto al prezzo corrente, mantenendo la. Gli analisti in particolare citano ladel gruppo energetico. Il giorno chiave, adesso, è la pubblicazione deidell’anno. Gli analisti della banca si attendono solidi risultati, che potrebbero portare a un possibilper l’anno in corso e un’accelerazione della crescita.Nel 2025, ricorda GS, Enel ha registrato un utile netto di 2 miliardi di euro nel primo trimestre, di 1,8 miliardi di euro nel secondo trimestre e le previsioni per il terzo trimestre suggeriscono un altro trimestre a 1,8 miliardi di euro. Secondo l’analista, l’azienda guidata da Flavio Cattaneo sarebbeampiamente iMa non è tutto. Il titolo della società energetica è. Con l’emissione obbligazionaria più importante d’Europa per una utility nel 2025, Enel ha consolidato ulteriormente il proprio valore. Stiamo parlando del(3,8 miliardi di euro) che Enel ha emesso lo scorso 24 settembre, ottenendo grande consenso tra gli esperti e giudizi positivi che sono proseguiti per giorni.Il lancio dell’obbligazione si inserisce in un percorso di crescita consolidato di Enel, che già a luglio scorso, in occasione della semestrale, presentava risultati positivi per l'ottavo trimestre consecutivo.che è stata ampiamente, garantendo un ulteriore rendimento aggiuntivo agli investitori. Il programma, la cui durata è partita il 1° agosto e arriva al 31 dicembre 2025 e prevede un esborso complessivo fino a. Il riacquisto azionario annunciato dall’utility è stato un segnale piuttosto chiaro della solidità finanziaria della società e della visione di lungo termine dell’azienda, offrendo non solo un beneficio immediato agli azionisti, ma gettando anche le basi per una crescita sostenibile del valore nel tempo.Anche ladi Bloomberg, sempre in estate, sottolineava la, che sotto la guida di Flavio Cattaneo ha aumentato il suo valore di mercato arrivando oggi adi euro.Se guardiamo solo al breve periodo, da inizio anno, il, mentre il dividendo ha raggiunto 0,47 euro per azione nel 2025.Poche utility riescono a catalizzare l’attenzione come Enel, anche perché tra i gruppi energetici è il, posizionandosi dopo i bancari Unicredit e Intesa San Paolo.E pensare che all’arrivo del top manager di Rho, il titolo Enel era scambiato sotto i 6 euro: oggi si posiziona oltre la soglia degli 8 euro (8,13), mostrando una crescita di valore costante nel tempo.C’è poi un altro aspetto, forse meno messo in evidenza dalle banche d’affari, ma seguito con attenzione dal mercato: il miglioramento continuo dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), con risultati assolutamente rilevanti per il settore energetico.