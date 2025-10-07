Milano 17:35
Fed, Kashkari avverte che tagli drastici dei tassi alimenterebbero l'inflazione

Finanza
(Teleborsa) - Qualsiasi taglio drastico dei tassi di interesse rischierebbe di alimentare l'inflazione. Lo ha affermato Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, in un evento a Minneapolis, secondo quanto riferito da Bloomberg.

"Ci si aspetterebbe di vedere l'economia attraversare un'ondata di inflazione elevata - ha affermato Kashkari - In sostanza, se si cerca di far crescere l'economia più velocemente del suo potenziale di crescita e del suo potenziale di generare prezzi, si finisce per far salire l'intera economia".

"Alcuni dei dati che stiamo esaminando stanno inviando segnali di stagflazione", ha evidenziato.

(Foto: @ Shutterstock)
