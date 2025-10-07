Francia, torna in surplus il saldo delle partite correnti ad agosto

(Teleborsa) - Ad agosto 2025, il saldo delle partite correnti
(dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi) ha raggiunto un avanzo di 1,5 miliardi di euro
, dopo un disavanzo di 1,9 miliardi di luglio. Lo rivela la Banque de France.
Sempre ad agosto, la bilancia commerciale
è migliorata (+0,3 miliardi di euro) a -5,8 miliardi di euro.
Nel corso del mese, le esportazioni
sono aumentate di 0,3 miliardi, attestandosi a 51,8 miliardi. Le importazioni
sono rimaste stabili a 57,6 miliardi.