Francia, torna in surplus il saldo delle partite correnti ad agosto

(Teleborsa) - Ad agosto 2025, il saldo delle partite correnti (dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi) ha raggiunto un avanzo di 1,5 miliardi di euro, dopo un disavanzo di 1,9 miliardi di luglio. Lo rivela la Banque de France.

Sempre ad agosto, la bilancia commerciale è migliorata (+0,3 miliardi di euro) a -5,8 miliardi di euro.

Nel corso del mese, le esportazioni sono aumentate di 0,3 miliardi, attestandosi a 51,8 miliardi. Le importazioni sono rimaste stabili a 57,6 miliardi.

