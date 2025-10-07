IBL Banca, perfezionata l’acquisizione di Creditis

(Teleborsa) -- capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario privato e indipendente - a seguito del completamento degli iter autorizzativi ha perfezionato il "" dell’operazione di acquisizione del 100% di, società specializzata nel credito al consumo, dal Fondo Chenavari.Creditis, fondata a Genova nel 2008, è una realtà consolidata nel mercato del credito al consumo, con undi oltre, un totale attivo di circa 600 milioni e più di 60.000 clienti. La società opera attraverso una rete distributiva multicanale, che integra punti fisici e soluzioni digitali. "L’operazione consente inoltre di sviluppare nuove partnership commerciali attraverso un modello di fabbrica prodotto orientato all’efficienza operativa, con la possibilità di attivare sinergie distributive con banche del territorio ed operatori di mercato specializzati", si legge in una nota di IBL Banca."Esprimiamo grande soddisfazione per il completamento di questa operazione, che rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di espansione nel credito al consumo e nella diversificazione delle attività del Gruppo - ha dichiarato, Amministratore Delegato di IBL Banca -. Siamo lieti di accogliere il team di Creditis, con cui condividiamo valori, visione e attenzione al cliente. Siamo certi che l’integrazione avverrà in modo rapido ed efficace, generando valore per i clienti, per i dipendenti e per l’intero Gruppo IBL Banca"."Entrare a far parte di una realtà solida e dinamica come il Gruppo IBL Banca rappresenta una grande opportunità - ha aggiunto, Amministratore Delegato di Creditis -. Metteremo a disposizione le nostre competenze ed esperienza per contribuire alla strategia del Gruppo e rafforzare ulteriormente la presenza nel mercato del credito al consumo".