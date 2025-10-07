ILPRA, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

ILPRA

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 8,70 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 49%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrali per il 1H25 e dell'acquisizione di Gelmini, gli analistisia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavipari a 80 milioni di euro ed un EBITDA pari a 16 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 20%.Per gli, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 105 milioni di euro (CAGR 24-27: 14,5%) nel FY27, con EBITDA pari a 22,1 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 21%), in crescita rispetto a 14,66 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 21%). A livello patrimoniale, invece, modifichano le precedenti stime di NFP. Nello specifico, secondo le aspettative, la NFP potrebbe raggiungere, nel FY25, un valore pari a 19,85 milioni di euro di debito.