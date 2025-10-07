L'oro sfonda quota 4.000 dollari l'oncia. Goldman Sachs alza stime su afflussi persistenti

ING

(Teleborsa) - Ihanno, con gli investitori che continuano ad acquistare massicciamente il bene rifugio per eccellenza in una situazione di incertezza geopolitica ed economica. In questa settimana gli investitori si trovano ad affrontare ilNella seconda settimana di blocco delle attività negli Stati Uniti, l'accesso ai dati economici chiave continua a essere interrotto, lasciando investitori e Federal Reserve all'oscuro dell'evoluzione della situazione. Nonostante l'incertezza, gli operatori si aspettano ancora un taglio dei tassi di un quarto di punto questo mese. Sempre a proposito della banca centrale statunitense, gli osservatori osservano che - nel rally di oltre il 50% quest'anno dell'oro - hanno giocato un ruolo anche gli sconvolgimenti del presidente Donald Trump sul sistema commerciale globale e le"L'oro è già salito di oltre il 50% da inizio anno, trainato dalle aggressive mosse commerciali e geopolitiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che hanno innescato una fuga verso la sicurezza e un allontanamento dal dollaro - dice Warren Patterson, responsabile della strategia sulle materie prime di- Ie le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi della Fed hanno alimentato il rally".Intanto,hadell'oro a dicembre 2026 a 4.900 dollari l'oncia (rispetto ai 4.300 dollari precedenti) perché gli afflussi che hanno guidato il rally del 17% dal 26 agosto - afflussi di ETF occidentali e probabili acquisti da parte delle banche centrali - sono rigidi nel quadro di determinazione dei prezzi, alzando di fatto il punto di partenza della previsione.Nonostante il punto di partenza più elevato, la previsione di aumento del prezzo del 23% entro la fine del 2026 rimane pressoché invariata. Goldman Sachs prevede ancora: acquisti da parte delle banche centrali in media di 80/70 tonnellate nel 2025/2026, poiché è(contribuendo per 19 punti percentuali all'aumento del prezzo del 23% che prevede entro dicembre 2026) a seguito del congelamento delle riserve russe nel 2022. In particolare, lo scenario di base presuppone che l'attuale tendenza all'accumulo di oro nel settore ufficiale continui per altri tre anni; aumento delle partecipazioni in ETF occidentali con il taglio dei tassi della Fed di 100 punti base a metà del 2026 (contribuendo per il 5% entro il 26 dicembre);(contribuendo per il -1% entro il 26 dicembre).