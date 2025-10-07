Milano 14:52
43.238 +0,21%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:52
9.499 +0,21%
Francoforte 14:52
24.404 +0,10%

La Borsa in Cina è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa in Cina è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario in Cina è chiuso per la Festa Nazionale.
Condividi
```