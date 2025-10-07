Leonardo, rinegoziata linea di credito ESG-linked da 1,8 miliardi di euro con 26 banche

(Teleborsa) - Leonardo
, big italiano della difesa, ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving con un pool di banche internazionali e nazionali
. La ESG-linked Revolving Credit Facility sottoscritta è di importo pari a 1,8 miliardi di euro
e ha una durata di 5 anni. La nuova linea di credito sostituisce la ESG-linked Revolving Credit Facility esistente, riducendo del 30% il margine ed estendendo la durata fino al 2030.
La linea di credito integra due obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dirette e indirette
. I parametri ESG selezionati contribuiscono ad inserire la Revolving Credit Facility (RCF) nel quadro delle fonti di finanziamento sostenibili di Leonardo che rappresentano circa i 2/3 del totale delle fonti disponibili.
"In linea con la strategia finanziaria del Gruppo, la sottoscrizione della nuova linea di credito ci consente di mantenere una significativa posizione di liquidità, riducendone i costi - ha detto l'AD Roberto Cingolani
- Gli upgrade di credit rating conseguiti nel corso del 2025 hanno sostenuto la nostra proposta
di rinegoziazione della RCF che ha riscontrato ampia adesione da parte delle banche. Inoltre, la conferma dei contenuti ESG ribadisce il nostro impegno per la sostenibilità e la nostra fiducia nella strategia perseguita".
L'elevato numero di controparti, 26 banche
, e l'oversubscription di circa 5 miliardi di euro
confermano il successo dell'operazione, il supporto del mercato bancario per Leonardo e l'apprezzamento per il Piano Industriale del Gruppo, si legge in una nota.
I Mandated Lead Arrangers e Bookrunners
sono: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco BPM, Banco Santander, Bank of America, BNP Paribas - Banca Nazionale del Lavoro, BPER Banca, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Société Générale e UniCredit. I Lead Arrangers
sono: Barclays, Crédit Industriel et Commercial, Citibank, HSBC, Mediobanca, MUFG Bank e NatWest. I Co-Arrangers
sono: Banca Passadore, Banca Popolare di Sondrio, Bank of China, JP Morgan, Morgan Stanley e SMBC.