Longino & Cardenal, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Integrae SIM ha ridotto a 2,20 euro per azione (dai precedenti 2,50 euro) il target price su Longino & Cardenal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 116%.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione FY25 pari a 35,5 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,20 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 3,4%.

Per gli anni successivi, si aspettano che il valore delle vendite possa aumentare fino a 37,65 milioni di euro (CAGR 24-27: 0,7%) nel FY27, con EBITDA pari a 1,45 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 3,9%), in crescita rispetto a 0,88 milioni di euro del FY24 (pari al 2,4% di EBITDA margin). A livello patrimoniale, stimiamo per il FY27 una NFP di debito pari a 4,73 milioni di euro.

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
