Longino & Cardenal, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Longino & Cardenal

(Teleborsa) - Integrae SIM ha ridotto aper azione (dai precedenti 2,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, confermando la" visto l'upside potenziale del 116%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analistisia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzionepari a 35,5 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,20 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 3,4%.Per gli, si aspettano che il valore delle vendite possa aumentare fino a 37,65 milioni di euro (CAGR 24-27: 0,7%) nel FY27, con EBITDA pari a 1,45 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 3,9%), in crescita rispetto a 0,88 milioni di euro del FY24 (pari al 2,4% di EBITDA margin). A livello patrimoniale, stimiamo per il FY27 una NFP di debito pari a 4,73 milioni di euro.