Maria Luisa Gota (Eurizon): unica italiana tra le 100 donne più influenti della finanza

(Teleborsa) - Il 6 ottobre, Financial News
ha pubblicato la 19esima edizione della lista delle "100 Most Influential Women in European Finance",
che quest’anno include Maria Luisa Gota, CEO di Eurizon,
unica rappresentante di una società italiana.
La selezione annuale di Financial News premia le figure femminili che si sono distinte ai vertici dei servizi finanziari e professionali
nei principali ambiti coperti dalla testata: investment banking, gestione patrimoniale, hedge fund, consulenza legale e contabile, advisory, trading, infrastrutture di mercato e regolamentazione finanziaria. Le candidature vengono valutate sulla base della rilevanza e delle dimensioni dell’azienda o del team guidato
, dei risultati conseguiti — come la crescita dei ricavi o l'espansione in nuovi mercati — e della capacità di influenzare l’evoluzione del settore.
Tra i motivi che hanno visto l’ingresso di Maria Luisa Gota in questa prestigiosa selezione
, sicuramente due importanti traguardi raggiunti nel 2024. Lo scorso aprile, è stata nominata CEO di Eurizon
, diventando la prima donna alla guida della Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo
. E, un mese prima, cioè lo scorso marzo è stata nominata all’unanimità Presidente di Assogestioni,
prima donna a ricoprire questa carica negli oltre 40 anni di vita dell’associazione.
Maria Luisa Gota sta guidando Eurizon nella riorganizzazione delle società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo
. Sta supervisionando il percorso di sviluppo internazionale
della società che ha visto, tra gli altri traguardi, l’ingresso nel mercato greco attraverso la creazione di una partnership con Eurobank Asset Management. In questo periodo la società è entrata nel mercato degli ETF e contemporaneamente sta portando avanti delle sperimentazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale e della tokenizzazione dei fondi.
Eurizon ha registrato risultati positivi sui principali indicatori finanziari
, come ha evidenziato Maria Luisa Gota nel corso della Wealth Management Divisions Conference del 29 settembre
: "Il patrimonio è arrivato a 397 miliardi di euro a fine giugno 2025 (+4,2% su 12 mesi)
, con il contributo di tutti i canali di vendita sia del Gruppo, sia delle reti terze, oltre che degli investitori istituzionali. Il pieno coordinamento delle Wealth Management Divisions ha dato un ulteriore impulso a questo trend, come dimostra l’incremento del 18% della penetrazione dei fondi di Eurizon sul totale dei patrimoni dei fondi venduti dalle reti della Divisione Private Banking." Inoltre, Maria Luisa Gota ha sottolineato "Il nostro primo obiettivo è creare valore per i nostri clienti
, producendo performance che ci permettano di essere competitivi anche nel confronto coi grandi player internazionali".