Maria Luisa Gota (Eurizon): unica italiana tra le 100 donne più influenti della finanza

(Teleborsa) - Il 6 ottobre,ha pubblicato lache quest’anno includeunica rappresentante di una società italiana.La selezione annuale di Financial Newsnei principali ambiti coperti dalla testata: investment banking, gestione patrimoniale, hedge fund, consulenza legale e contabile, advisory, trading, infrastrutture di mercato e regolamentazione finanziaria. Le, dei risultati conseguiti — come la crescita dei ricavi o l'espansione in nuovi mercati — e della capacità di influenzare l’evoluzione del settore.Tra i, sicuramente due importanti traguardi raggiunti nel 2024. Lo scorso aprile,, diventando. E, un mese prima, cioè loprima donna a ricoprire questa carica negli oltre 40 anni di vita dell’associazione.Maria Luisa Gota. Sta supervisionando ildella società che ha visto, tra gli altri traguardi, l’ingresso nel mercato greco attraverso la creazione di una partnership con Eurobank Asset Management. In questo periodo la società è entrata nel mercato degli ETF e contemporaneamente sta portando avanti delle sperimentazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale e della tokenizzazione dei fondi.Eurizon ha registrato, come ha evidenziato: "Il, con il contributo di tutti i canali di vendita sia del Gruppo, sia delle reti terze, oltre che degli investitori istituzionali. Il pieno coordinamento delle Wealth Management Divisions ha dato un ulteriore impulso a questo trend, come dimostra l’incremento del 18% della penetrazione dei fondi di Eurizon sul totale dei patrimoni dei fondi venduti dalle reti della Divisione Private Banking." Inoltre, Maria Luisa Gota ha sottolineato ", producendo performance che ci permettano di essere competitivi anche nel confronto coi grandi player internazionali".