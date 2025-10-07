Mediobanca, MPS ufficilizza lista per CdA: Grilli presidente e Melzi d'Eril AD

(Teleborsa) - Mediobanca
ha confermato che Banca Monte dei Paschi di Siena
(partecipazione pari all'86,3% del capitale sociale) ha presentato la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del prossimo 28 ottobre.
La lista è composta da: 1. Vittorio Umberto Grilli
(indipendente e Presidente
) 2. Alessandro Melzi d'Eril
(Amministratore Delegato
) 3. Sandro Panizza (indipendente) 4. Paolo Gallo (indipendente) 5. Massimo Lapucci (indipendente) 6. Tiziana Togna (indipendente) 7. Giuseppe Matteo Masoni (indipendente) 8. Federica Minozzi (indipendente) 9. Donatella Vernisi 10. Andrea Zappia (indipendente) 11. Ines Gandini (indipendente) 12. Silvia Fissi.