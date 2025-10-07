Mercati Euronext, raccolta delle IPO segna -85% nei primi nove mesi

Euronext

(Teleborsa) - Ilsui mercati azionari di(incluso l'over allotment) è stato pari a 23 milioni di euro a2025, in diminuzione rispetto ai 27 milioni di euro del mese precedente e in crescita rispetto ai 3 milioni di euro di settembre 2024. Le nuove quotazioni sono state 7, contro le 9 del mese precedente e le 4 di settembre 2024.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 556 milioni di euro neidel 2025, in diminuzione dell'85% rispetto allo stesso periodo del 2024 (3.676 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle(con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 23 milioni di euro (-15% su mese e +653% su anno), con un totale da inizio anno pari a 561 milioni di euro (-21% rispetto ai primi otto mesi del 2024).