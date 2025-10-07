OMV, punta a quadruplicare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici

OMV

(Teleborsa) -prevede di, grazie alla diffusione delle auto a batteria in tutta la regione.Il colosso energetico austriaco prevede che le tendenze dellastimoleranno anche il suo business nel gas, con una domanda crescente di elettricità che richiede tutte le fonti di energia, secondo l'amministratore delegatoL'Europa "avrà bisogno di" rispetto alle previsioni precedenti, ha dichiarato il CEO in un'intervista. L'azienda ha raddoppiato il numero di punti di ricarica rapida in tutta l'Europa centrale negli ultimi 12 mesi e prevede di gestirne circa 5.000 entro il 2030."C'è una significativa fame di elettricità", ha affermato Berislav Gaso, responsabile della divisione energia dell'azienda. "Avremo bisogno di gas per bilanciare la nostra rete elettrica in futuro. Il gas è ciò a cui stiamo puntando."Sebbene la tradizionale produzione petrolifera continuerà a generare liquidità, Stern ha affermato che gli investimenti saranno sempre più indirizzati versoLa strategia - che si concentra su tutto, dall'elettricità al carburante sostenibile per l'aviazione - si muoverispetto a un più ampio ritorno di alcune grandi compagnie energetiche al petrolio.Stern ha esortato le autorità di regolamentazione europee a mantenere, ma ha incoraggiato unasulla direzione della fissazione del prezzo del carbonio nella regione. OMV prevede che le emissioni di CO2 si aggireranno tra i 70 e i 110 euro a tonnellata tra il 2026 e il 2030, all'incirca gli stessi livelli degli ultimi cinque anni.Stern ha affermato che le normative dovrebbero concentrarsi sull'piuttosto che sulla prescrizione di tecnologie.