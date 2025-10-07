Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo
(Teleborsa) - Bene la maison del lusso, con un rialzo dell'1,99%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo della casa di moda italiana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,957 Euro e primo supporto individuato a 5,752. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,162.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```