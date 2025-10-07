Raiffeisen Global Income, superati i 500 milioni di patrimonio in gestione

(Teleborsa) - Il, fondo bilanciato di Raiffeisen Capital Management, tra le maggiori società di gestione in Austria, ha"A contribuire alla raccolta – spiega, Country Head Italia di Raiffeisen Capital Management – sono stati la qualità dell’approccio di investimento e i risultati generati dal fondo, ma anche il fatto che risponde alle esigenze degli investitori alla ricerca di un certo grado di prevedibilità delle distribuzioni nel tempo".Il Raiffeisen Global Income, lanciato il 30 maggio 2016, è unche investe in obbligazioni governative, societarie e istituzioni sovranazionali, azioni che distribuiscono dividendi sostenibili, strumenti monetari, depositi a vista e revocabili, nonché quote di altri fondi d’investimento.L’universo d’investimento privilegia titoli generatori di reddito e si caratterizza per un’elevata diversificazione per Paesi, settori ed emittenti. L’del fondo è una moderata crescita del capitale insieme alla generazione di un reddito regolare tramite distribuzioni elevate e stabili, con contemporanea partecipazione al potenziale di guadagno dei mercati dei capitali.