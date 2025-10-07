Rame, BNP Paribas: timori riduzione offerta spingono i prezzi al rialzo

(Teleborsa) - Secondo l’ultimo report sul rame della divisione Market360 di BNP Paribas
, la forza maggiore dichiarata da Freeport Indonesia a Grasberg
provoca un aumento dell'interesse speculativo sul rame
e un rialzo delle aspettative sui prezzi.
L'istituto aumenta le proprie previsioni sul prezzo medio del rame dell'11,5% a 10.430 USD/t
per il quarto trimestre del 2025 e dell'8% a 10.340 USD/t
per il 2026, a seguito della dichiarazione di forza maggiore da parte di Freeport nella miniera di Grasberg.
La forza maggiore - spiegano gli analisti - ha provocato un aumento dell'interesse dei fondi per il rame, spingendo i prezzi del rame a 3 mesi dell'LME al di sopra del recente intervallo di negoziazione di 8.800-10.000 USD/t. Essi prevedono picchi di circa 11.000 USD/t nel quarto trimestre del 2025
, ma si aspettano che gli scioperi degli acquisti in Cina limitino ulteriori rialzi.
I prezzi più elevati - aggiungono - potrebbero spingere la Cina a frenare gli acquisti
: la sovrapproduzione cinese di prodotti semilavorati rende il settore vulnerabile alla pressione sui margini esercitata dai prezzi elevati del rame. "In risposta al rialzo dei prezzi del rame tra aprile e maggio 2024, i produttori di semilavorati hanno ridotto gli acquisti di rame tra maggio e agosto, soddisfacendo la domanda grazie alle elevate scorte. Stiamo già assistendo a segnali simili in risposta ai prezzi attuali, con l'indicatore più evidente rappresentato dall'indebolimento dei premi fisici".
Infine, BNP Paribas ritiene che la domanda di rame da parte dei data center AI
sia sopravvalutata
. "Sebbene un tema chiave per il rame sia stata la domanda dei data center AI, guardando alle proiezioni di crescita della domanda globale, riteniamo che le implicazioni sulla domanda siano sopravvalutate. Infatti, i dati di BloombergNEF suggeriscono che i data center AI aggiungeranno solo 25 kt di domanda di rame quest'anno e 40 kt l'anno prossimo".