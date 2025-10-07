Tuidi, seed round da 3 milioni di euro per accelerare trasformazione digitale della GDO italiana

(Teleborsa) -, startup italiana specializzata nello sviluppo di piattaforme proprietarie di machine learning per la grande distribuzione organizzata, ha chiuso unL'aumento di capitale da 3 milioni di euro è stato sottoscritto da: Vertis SGR, tramite i fondi Vertis Venture 6 Digital Sud - parzialmente finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - e Vertis Venture 7 Digital Puglia, e Azimut tramite i fondi Azimut Eltif - Venture Capital ALIcrowd III e IV e il fondo Azimut Digital Equity Italy gestiti da Azimut Libera Impresa SGR. All'operazione ha partecipato anche QBerg, player attivo nel settore del market research e price intelligence, che avrà anche un ruolo di partner strategico al piano di sviluppo."Al centro dell'offerta di Tuidi c'è Delphi, la piattaforma che agisce da "controller di punto vendita" - spiegadi Tuidi - un sistema che suggerisce quotidianamente come gestire l'approvvigionamento, i prezzi di sell-out, gli assortimenti e i turni del personale"."Il cuore della soluzione è rappresentato dai modelli di machine learning proprietari che elaborano milioni di dati, incrociandoli con variabili interne ed esterne al fine di anticipare i comportamenti di acquisto dei consumatori e migliorare i processi operativi all'interno del punto di vendita", aggiungedi Tuidi.Con oltre 620 milioni di prodotti gestiti attraverso Delphi, la società ha già contribuito a ridurre sprechi, migliorare le performance di vendita e ottimizzare l'efficienza operativa di realtà come