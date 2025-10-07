WIIT, collocato l'incremento di offerta bond da 65 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha fatto sapere che l'incremento dell'importo dell'offerta delle obbligazioni in emissione fino a massimi, dopo il collocamento dell'intero importo di offerta di, è stato collocato con successo.Pertanto, ilè stato sottoscritto per un ammontare complessivo pari aa un prezzo di emissione (issue price) del 100% del valore nominale, rappresentato da 215.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna.La(issue date) delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il prezzo di emissione delle Obbligazioni sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 16 ottobre 2025. La data di inizio delle negoziazioni (intendendosi la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT), attesa coincidere con il 16 ottobre 2025, verrà fissata da Borsa Italiana in conformità all’articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.Il(interest rate) delle Obbligazioni, come comunicato in data 2 ottobre 2025, è pari al 4,375% annuo. Gli interessi relativi alle Obbligazioni saranno corrisposti in via posticipata il 16 ottobre di ogni anno a far data dal 16 ottobre 2026.Ladelle Obbligazioni sarà il 16 ottobre 2030.