Almawave, Almaviva sale al 76,69% dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Almaviva
ha acquistato, in data odierna, 156.900 azioni ordinarie
di Almawave
, rappresentative dello 0,52% del relativo capitale sociale. La comunicazione è arrivata in quanto la settimana scorsa la controllante ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, finalizzata al delisting
da Piazza Affari.
Le operazioni
sono state effettuate tramite Banca Akros - Gruppo Banco BPM. A seguito delle operazioni di acquisto, Almaviva risulta complessivamente titolare di 22.992.630 azioni ordinarie di Almawave
, rappresentative del 76,69% del capitale
.
Le operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a 4,30 euro per azione
, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria Almawave nel contesto dell'OPA.