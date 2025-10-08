Almawave, Almaviva sale al 76,69% dopo acquisti sul mercato

Almawave

(Teleborsa) -ha acquistato, in data odierna,di, rappresentative dello 0,52% del relativo capitale sociale. La comunicazione è arrivata in quanto la settimana scorsa la controllante ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, finalizzata alda Piazza Affari.Lesono state effettuate tramite Banca Akros - Gruppo Banco BPM. A seguito delle operazioni di acquisto, Almaviva risulta complessivamente titolare di 22.992.630 azioni ordinarie di, rappresentative delLe operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria Almawave nel contesto dell'OPA.