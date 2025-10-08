Banco BPM supporta l’operazione di acquisizione e delisting di Bialetti Industrie

Banco BPM

(Teleborsa) -ha svolto unnell’operazione di, che supporta con undi euro.L’operazione ha preso avvio con, società veicolo costituita ad hoc daSA e da Jakival SA, del 78,567% del capitale di Bialetti Industrie, che ha comportatofinalizzata al delisting.Banco BPM ha sostenuto l’operazione attraverso undi euro, destinato al rifinanziamento di parte della posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie, e delladi euro a supporto delle esigenze operative del Gruppo. L’istituto ha poi ricoperto i ruoli di banca agente, global coordinator, mandated lead arranger e banca finanziatrice, sottoscrivendo una quota pari a 20 milioni di euro, mentre la restante parte del finanziamento è stata sostenuta da BPER Banca, Banca Ifis e Cherry Bank.La collaborazione con Banco BPM ha rappresentato uno dei pilastri fondamentali per il consolidamento del nuovo assetto societario in una fase cruciale per il Gruppo, assicurando piena continuità operativa e solidità ai nostri piani di sviluppo. Con queste basi, proseguiamo il nostro percorso di crescita internazionale e di valorizzazione di un marchio iconico che da sempre incarna l'eccellenza del saper fare italiano nel mondo", ha dichiarato, Chief Financial Officer del"Siamo orgogliosi di aver affiancato un marchio storico come Bialetti in una fase cruciale del suo percorso di sviluppo e rilancio", ha dichiarato, Responsabile Mercato Corporate Nord-Est di, aggiungendo "questa operazione conferma il nostro impegno nel sostenere le eccellenze industriali italiane, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni finanziarie su misura, con l’obiettivo di favorire la crescita e la competitività delle imprese sul mercato nazionale e internazionale.”