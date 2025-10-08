Disagio sociale, Confcommercio: a settembre Misery Index in crescita (+0,3)

(Teleborsa) - Ilsale, secondo la prima stima, a 10,3, tre decimi in più su agosto. Al netto di marginali oscillazioni, l'indicatore si conferma sostanzialmente stabile da inizio anno. La stima dell'ultimo mese riflette l'aumento dell'inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto (a 2,7% dal 2,3% di agosto) e la lieve riduzione al 6,5% del tasso di disoccupazione esteso. Sul versante del mercato del lavoro è atteso, a settembre, un recupero degli occupati associato a una contenuta riduzione dei disoccupati. Queste dinamiche dovrebbero portare il tasso di disoccupazione ufficiale al 5,9%. Anche sul versante delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate e considerate in CIG e comunque interessate dalle diverse forme d'integrazione salariale, la situazione, si conferma stabile. Il combinarsi di queste dinamiche – rileva Confcommercio – porterebbe il tasso di disoccupazione esteso al 6,5%.Secondo le stime provvisorie a settembre 2025è salita al 2,7%. Il dato dell'ultimo mese continua a riflettere gli effetti del confronto con un periodo in cui nel 2024 l'inflazione dei beni e servizi acquistati con maggior frequenza dalle famiglie aveva conosciuto una fase di rallentamento. Già da ottobre la tendenza potrebbe cominciare a rientrare.conferma, pertanto, l'attesa, nei prossimi mesi, di una stabilizzazione dell'area del disagio sociale che nell'intero 2025 dovrebbe attestarsi su un valore prossimo a 10, il più basso dal 2007, inizio della serie storica. Nonostante questa situazione, sintesi di un'inflazione moderata e di un mercato del lavoro in miglioramento, con riflessi favorevoli sul potere d'acquisto aggregato, le famiglie continuano a mantenere un profilo dei consumi stagnante. "Solo con un miglioramento di questa componente, che passa inevitabilmente per un sensibile recupero della fiducia, – conclude– si potrà invertire la fase di stallo dell'economia, viste le difficoltà dell'export, e di conseguenza ridurre l'area del disagio sociale".