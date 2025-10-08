DPFP, Bankitalia: "Stime coerenti. In Manovra evitare misure temporanee"

(Teleborsa) - La Banca d'Italia
giudica le stime di crescita del PIL contenute nel DPFP "coerenti"
con le proiezioni di giugno, che indicavano "una crescita modesta sia quest’anno sia nei prossimi, dovuta principalmente alla debolezza della domanda estera e al persistere di un’elevata incertezza".
"Gli sviluppi prefigurati nel DPFP sono coerenti con questo quadro sia nelle proiezioni del quadro tendenziale, che collocano la crescita allo 0,5% quest’anno e allo 0,7% nei prossimi due, sia in quelle, poco più favorevoli, dello scenario programmatico", sottolinea - sottolinea Andrea Brandolini
, Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Itali
a, in audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, avvertendo che "si tratta di prospettive che rimangono soggette a numerosi elementi di
incertezza" e che "un ulteriore inasprimento delle tensioni commerciali e geopolitiche
, soprattutto se accompagnato da un forte incremento della volatilità dei mercati finanziari, potrebbe incidere in misura particolarmente negativa" sul PIL
.
Anche le attese di indebitamento
per il 2025 appaiono nel complesso "coerenti con i dati di cassa attualmente disponibili
, nonostante l’incertezza che, come usuale, contraddistingue queste valutazioni", in particolare la stima di un calo del deficit al 3%
del PIL e l'avanzo primario
previsto in aumento allo 0,9%
.
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale
, Bankitalia sottolinea che la continua riduzione della sua incidenza in rapporto al PIL
nell’arco del prossimo triennio sarebbe principalmente dovuta al calo dei contributi agli investimenti privati, che si ridurrebbero "nel complesso di quasi il 35 per cento rispetto al valore raggiunto nel 2025, anche per il venire meno degli interventi legati al PNRR
".
"Nella media del triennio, la spesa per investiment
i in rapporto al PIL rimarrebbe comunque su valori elevati, prossimi al 3,7 per cento"
.
"La dinamica della spesa netta attesa si discosta
lievemente – in eccesso il prossimo anno, in difetto nel 2027-28 – dagli obiettivi concordati
dal Governo con la Commissione e il Consiglio dell’UE", sottolinea Brandolini, ricordando che "la manovra
di bilancio sarà definita dal Governo in coerenza con questi obiettivi
".
Bankitalia rileva che "il DPFP in esame
si limita tuttavia a fare riferimento, tra le misure espansive, alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, al rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, agli incentivi agli investimenti privati, a misure a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro; non si fa menzione di specifici interventi a copertura"
.
Per Palazo Koch, quadro programmatico sembra non includere
, se non in parte, maggiori oneri per la capacità di difesa
". Ne consegue che "in assenza di misure correttive ulteriori rispetto alla manovra, una maggiore spesa
per la difesa rispetto a quella incorporata nel tendenziale condurrebbe a una dinamica della spesa netta più sostenuta
rispetto a quanto programmato".
"Gli interventi di copertura
della Manovra - afferma l'Istituto - "dovranno essere certi"
. "Sarebbe inoltre opportuno limitare gli incrementi di spesa o le riduzioni di entrate di natura temporanea"
. Inoltre, per Bankitalia "una riallocazione
tra le diverse poste del bilancio può favorire la produttività e la crescita
. Ciò accadrebbe, ad esempio, aumentando le risorse a favore di investimenti, ricerca e istruzione
e contestualmente razionalizzando le spese fiscali
, rimuovendo gli elementi del sistema tributario che scoraggiano la crescita dimensionale delle imprese, arginando l’erosione della base imponibile dell’Irpef". Per quanto riguarda il completamento del PNRR
si ricorda che "l’imminente revisione del Piano è un’importante occasione da cogliere
".
"La politica di bilancio
delineata nel DPFP rimane complessivamente improntata alla prudenza
", conclude Palazzo Koch, parlando di stime "incoraggianti" ed obiettivi "credibili"
. Ma Brandolini avverte che il processo di risanamento dei conti "non è esente da rischi
, ancor più alla luce dei molti fattori di instabilità del quadro internazionale" e ricorda che "la prudenza
nella gestione delle finanze pubbliche è meritoria quanto doverosa"
e "va coniugata con riforme strutturali che sostengano la crescita e l’innovazione".