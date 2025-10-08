Energia e ambiente, Eni Award 2025: premiati oggi i migliori ricercatori

(Teleborsa) - Si e` svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio di Amministrazione di Enie dell'amministratore delegato di Enila cerimonia di premiazione degliGiunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione, il premio e` considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente e testimonia l'importanza che la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica hanno per Eni e il suo impegno a favorire la sostenibilita` e l'accesso all'energia, in accordo con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state piu` di undicimila. La Commissione Scientifica, che valuta le ricerche presentate, e` composta da scienziati che appartengono ai piu` avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel.Iluno dei tre riconoscimenti principali, che valorizza le migliori innovazioni per la decarbonizzazione dell'attuale sistema energetico, e` stato assegnato aIl premio e` stato assegnato a Dahn per i suoi studi innovativi nello stoccaggio energetico, che hanno portato allo sviluppo di batterie agli ioni di litio e di sodio progettate con l'obiettivo di raggiungere una vita utile superiore ai 50 anni, utilizzando materiali sostenibili e ad alta densita` energetica. Grazie a innovativi metodi di test accelerati e alla progettazione di celle adatte anche ai Paesi con climi caldi, il suo lavoro contribuisce a ridurre il riciclo precoce, favorire il riutilizzo e accelerare l'elettrificazione del trasporto globale.Ilper ricerche sulle fonti rinnovabili e sullo stoccaggio dell'energia, e` stato assegnato aIl premio e` stato assegnato a Bocquet per i suoi eccezionali contributi nello sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria per rendere efficace la raccolta dell'energia osmotica, che si ricava dalla differenza di salinita` tra acqua di mare e acqua dolce. L'energia osmotica e` una fonte di energia completamente rinnovabile, priva di emissioni di gas serra, non intermittente e disponibile a livello mondiale.Il, dedicato a ricerche per la salvaguardia e l'uso sostenibile delle risorse naturali, e` stato assegnato aIl premio e` stato assegnato a Ciais per i suoi contributi fondamentali alla quantificazione, comprensione e previsione dell'assorbimento di carbonio da parte degli ecosistemi terrestri su scala globale, regionale e locale, con profondi risvolti nella definizione di strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici.Ile` rivolto a ricercatori che hanno conseguito il dottorato di ricerca in universita` italiane; i due riconoscimenti sono stati assegnati a, dell'Universita` degli Studi di Padova, nella sua tesi di dottorato, ha studiato dei materiali chiave per affrontare le sfide globali, legate al consumo energetico e alla scarsita` d'acqua, usando un approccio a basso impatto ambientale. Tra le applicazioni innovative nel campo dell'energia sostenibile su cui i materiali sono stati testati, ci sono le finestre intelligenti termocromiche e i collettori di acqua da aria umida., dell'Universita` degli Studi di Napoli"Federico II", ha contribuito a sviluppare strategie innovative per la valorizzazione di biomasse di scarto in materiali multifunzionali. Con approcci di chimica sostenibile, ha migliorato la stabilita` e la funzionalita` di sostanze di scarto, combinandole in materiali ibridi tecnologicamente avanzati utilizzabili negli imballaggi alimentari, nella protezione ambientale e nel recupero di metalli nobili da rifiuti elettronici. Il suo lavoro fornisce soluzioni sostenibili alle sfide ambientali, in un'ottica di economia circolare.Laistituita nel 2017 in occasione del decennale di Eni Award e dedicata ai giovani talenti dal Continente Africano, conferisce, in questa edizione, due premi, assegnati adell'Institut National Polytechnique Fe´lix Houphoue¨t-Boigny (Costa d'Avorio) e adell'American University in Cairo (Egitto). I dottorandi vincitori ricevono un premio per potenziare e arricchire la loro attivita` di ricerca durante il corso di dottorato che stanno frequentando presso le universita` di appartenenza. Lasi concentra sulla valorizzazione dei rifiuti agricoli e agroindustriali in Costa d'Avorio, in particolare della melassa di canna da zucchero e bucce di baccello di cacao, per produrre acido polilattico, una bioplastica di largo utilizzo, facilmente biodegradabile. La rmira a fornire una soluzione innovativa, ecologica ed economica per il trattamento delle acque reflue in Egitto, in particolar modo per la rimozione di metalli pesanti e antibiotici.Per lache elegge i progetti piu` innovativi sviluppati da ricercatori ed esperti tecnici Eni, sono stati premiati:per l'idea brevettuale relativa ad un sistema robotico, basato sul processamento in tempo reale dell'imaging acustico mediante algoritmi di visione intelligente, per la rilevazione, localizzazione e caratterizzazione autonoma di anomalie sottomarine;per la soluzione tecnologica innovativa di un processo integrato per la produzione di biobenzina, con una riduzione stimata delle emissioni di CO2 lungo l'intero ciclo di vita tra il 60% e l'80% rispetto alla benzina tradizionale da fonte fossile;per la soluzione digitale di un sistema di supporto decisionale per valutare, tramite un modello di ottimizzazione, le opportunita` di decarbonizzazione in sistemi multi-energetici complessi gia` a partire dalla fase di studio di pre-fattibilita`.Anche quest'anno Eni, attraversoha assegnato ladestinata a team, spin off universitari, startup e volta a favorire l'applicazione, la valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie promuovendo nel contempo la creazione di un ecosistema dell'innovazione sostenibile. Leche si sono particolarmente distinte sono:che ha sviluppato una soluzione brevettata hardware e software con l'obiettivo di automatizzare ed ottimizzare la captazione di biogas da discariche;Societa` Benefit che opera nel settore della carbon finance implementando progetti ad alto impatto basati sullo sviluppo sociale delle comunita` indigene e sulla rigenerazione degli ecosistemi ambientali;Societa` Benefit che ha sviluppato una piattaforma basata su algoritmi predittivi per la quantificazione dei rischi fisici legati al cambiamento climatico (es. alluvioni, siccita`, ondate di calore) per supportare strategie di resilienza data driven.Attualmente sono aperti i bandi per l'edizione 2026 di Eni Award.