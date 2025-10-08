Europa, Orsini chiama cambio di passo: serve piano industriale serio

(Teleborsa) - "L'Europa ha capito dove ha sbagliato", ma ora deve agire, altrimenti senza por mano alle cure necessarie non si guarisce.Lo ha affermato il presidente di Confindustria,nel suo intervento al Senato all'evento "Taranto Hub della sostenibilità integrata e della circolarità".ha sottolineato ancora il numero uno degli Industrali.Sulla Manovra - "Siamo stati esaustivi negli ultimi giorni, ora lasciamoli lavorare", ha detto Orsini, riferendosi alla messa a punto della manovra da parte del governo.credo che il Governo creda nelle imprese", ha affermato. Ma, ha aggiunto Orsini, "attenzione: dobbiamo correre, servono investimenti. Vuol dire che la capacità produttiva deve migliorare,