Europa, Orsini chiama cambio di passo: serve piano industriale serio

(Teleborsa) - "L'Europa ha capito dove ha sbagliato", ma ora deve agire, altrimenti senza por mano alle cure necessarie non si guarisce. "Serve un piano industriale europeo serio, con al centro l'industria. Mancano un mercato unico dell'energia, una difesa unica europea..."
Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini,
nel suo intervento al Senato all'evento "Taranto Hub della sostenibilità integrata e della circolarità".
"Io credo nell'Europa, ma l'Europa che fa? Da grande europeista sono preoccupato",
ha sottolineato ancora il numero uno degli Industrali.
Sulla Manovra - "Siamo stati esaustivi negli ultimi giorni, ora lasciamoli lavorare", ha detto Orsini, riferendosi alla messa a punto della manovra da parte del governo. "Non vorrei incrociare le dita,
credo che il Governo creda nelle imprese", ha affermato. Ma, ha aggiunto Orsini, "attenzione: dobbiamo correre, servono investimenti. Vuol dire che la capacità produttiva deve migliorare, serve un piano industriale vero per questo Paese affinché possa essere il Paese che merita di essere".