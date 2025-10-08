Francoforte: perdite consistenti per BMW

produttore di auto di Monaco

BMW

DAX

casa d'auto bavarese

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,76%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 83,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 81,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 86,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)