Francoforte: perdite consistenti per BMW

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di auto di Monaco
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,76%.
Lo scenario su base settimanale di BMW
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della casa d'auto bavarese
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 83,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 81,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 86,47.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)